В ЦБ рассказали, что могут изобразить на новых банкнотах

В ближайшие дни эксперты Центробанка определятся с предложениями по изображениям на новых купюрах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в беседе с изданием «Известия».

По его словам, предварительно эксперты голосуют за изображение на тысячной купюре Нижегородского Кремля, Собора Александра Невского, Главного ярмарочного дома, Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде.

На пятитысячной купюре могут появиться Плотинка и Дом Севастьянова в Екатеринбурге, рассказал Алексеев. Он также отметил, что речи об изображении на купюрах портретов известных личностей не идет.

«Вопрос о выпуске портретных серий, такого типа дизайна, не стоит и не стоял за последние 25 лет. К сожалению или к счастью, мы эту страницу перевернули», – заявил зампред Центробанка.

При этом он подчеркнул, что не может спрогнозирость окончательное решение Совета деректоров регулятора, но выразил уверенность, что мнение экспертов будет учтено.

23 марта Алексеев сообщил, что в России к 2025 году выйдут обновленные банкноты. Уже в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 руб., в 2023 году — 1000 и 5000 руб., в 2024 году — 500 руб., а в 2025 году — 10 и 50 руб.

Ранее он также рассказал о новом дизайне сторублевых банкнот.