«Оренбургнефть» будет контролировать уровень парниковых газов при помощи беспилотников

«Оренбургнефть» входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефть», приступила к использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для контроля уровня парниковых газов на объектах подготовки нефти и газа, сообщила НК в четверг.

Отмечается, что мониторинг проводится с помощью дистанционного лазерного газоанализатора, установленного на беспилотниках. В режиме реального времени на наземную станцию управления поступает информация о возможном содержании метана в слоях воздуха. После посадки БПЛА и постобработки данных составляется фотоплан и тепловая карта в случае выявления отклонений.

Мониторинг будет проводиться на производственных объектах предприятия.

В «Оренбургнефти» имеют большой опыт применения беспилотников для мониторинга состояния объектов нефтегазодобычи.

Так, за последние три года БПЛА провели в воздухе более 10 000 часов, совершили более 4 200 вылетов и обследовали порядка 500 тыс. км трубопроводов и нефтегазодобывающих объектов.

Как известно, в рамках содействия достижению стратегических целей в борьбе с изменением климата «Роснефть» реализует комплексную программу по сокращению выбросов парниковых газов.