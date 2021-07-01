Правительство урегулирует цены на проведение газа

Правительство в России в ближайшее время урегулирует цены на подключение участков к газу, будут приняты соответствующие нормативные акты. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС.

«В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям», — сказал он.

Новак подчеркнул, что ответственность за доведение газа до участка возложат на единый или региональный оператор, проводить газ будет бесплатно. По его словам, это избавит граждан и регионы от затрат.

Вице-премьер напомнил, что россияне должны будут оплачивать только проведение трубы на своем участке и установку оборудования. Заказать эти услуги можно будет по регулируемым ставкам, выбрав между несколькими вариантами оборудования. Подавать заявку можно в офисе газораспределительной организации, на госуслугах или в МФЦ.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что разрабатываемый в правительстве России новый типовой договор по газификации частных домов позволит избежать завышения цен.