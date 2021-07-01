Эксперт рассказал, как приумножить свои доходы

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, как можно приумножить свои доходы на фондовом рынке. Об этом сообщает «Прайм».

В первую очередь необходим навык финансовой грамотности, чтобы понимать, куда стоит инвестировать, а куда — нет. Немаловажна финансовая дисциплина, чтобы избавиться от жизни «от зарплаты до зарплаты» и не влезать в обременяющие кредиты.

«Откладывая и инвестируя 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — считает Тузов.

По его словам, необходимо исследовать фондовый рынок и находить новые варианты инвестиций, которые позволят быстро разбогатеть. При этом нужно учитывать все опасности и грамотно балансировать между риском и обеспечением приращения капитала.

Специалист также советует выработать умение правильной расстановки приоритетов.

«Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья», — заключил он.

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