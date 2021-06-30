ЦБ: рост ипотеки и потребкредитования в России по итогам года может превысить 20%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса, заявила, что рост ипотеки и потребительского кредитования в стране по итогам года может превысить 20%. Об этом сообщает ТАСС.

«Мягкая ДКП (денежно-кредитная политика — прим. ред. «Газета.Ru») и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, если не принимать мер, «мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности».

Ранее глава Банка России заявила, что для перехода к «зеленой» экономике нужны значительные инвестиции и развитие более дорогих технологий, но при этом может повыситься экспортный потенциал части российских производств.

Также стало известно, что ЦБ может повысить ключевую ставку в июле.