ЦБ: рост ипотеки и потребкредитования в России по итогам года может превысить 20%

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Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 15 июня 2021 года Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 15 июня 2021 года
Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 15 июня 2021 года
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса, заявила, что рост ипотеки и потребительского кредитования в стране по итогам года может превысить 20%. Об этом сообщает ТАСС.

«Мягкая ДКП (денежно-кредитная политика — прим. ред. «Газета.Ru») и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, если не принимать мер, «мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности».

Ранее глава Банка России заявила, что для перехода к «зеленой» экономике нужны значительные инвестиции и развитие более дорогих технологий, но при этом может повыситься экспортный потенциал части российских производств.

Также стало известно, что ЦБ может повысить ключевую ставку в июле.