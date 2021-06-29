Рестораторы прогнозируют, что в Москве могут закрыться до 60% кафе

В Москве к осени могут закрыться около 25% кафе и ресторанов, заявил «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. По его словам, после введения ограничений заведения работают практически без посетителей.

«Люди заходят, пытаются пройти: «А, QR-код?» Сразу уходят либо спрашивают летние веранды, единицы пытаются куда-то позвонить. Посетителей это сразу отпугивает», — рассказал Небольсин.

Он отметил, что у ресторанов с летними верандами ситуация пока лучше, но пускать туда посетителей без QR-кодов будут только до 12 июля. Продлят ли послабления – неизвестно.

«Я боюсь, что к началу осени рынок очень сильно просядет. Я думаю, где-то 25% точно [могут закрыться], если не будет улучшений, и если с 12 числа на летние веранды будут пускать по QR-коду. Большая часть уже не имеет летних веранд, они просто встанут», — считает член «Опоры России».

Более пессимистичный прогноз дала омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

«Речь не идет ни о каких 25%, речь идет о 60%. И мы сегодня по итогам этих двух дней видим падение оборота на 75% у большинства ресторанов», те кто без летних веранд стоят просто пустые», — сообщила Татулова.

Напомним, с 28 июня начала действовать система посещения заведений общепита по QR-кодам: их могут получить люди, которые сделали прививку от коронавируса или переболели в течение полугода, либо сдали отрицательный ПЦР-тест. Посещать летние веранды пока можно без ограничений – до 12 июля.

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