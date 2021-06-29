Власти рассказали, какие рестораны и кафе смогут воспользоваться мерами поддержки

Пакетом антикризисных мер поддержки смогут воспользоваться только те заведения общественного питания, которые вакцинируют своих сотрудников и выполняют иные антикронавирусные требования. Об этом заявил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время в Москве работает более 17 тысяч организаций общественного питания, сотрудниками которых являются более 94 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общественного питания. В их числе отсрочка по аренде, включение в программу субсидий и предоставление льготных кредитов.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре поликлиники.