Спрос на аренду самокатов в России за год вырос в 30 раз

В России спрос на аренду самокатов в мае-июне 2021 года вырос в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Райффайзенбанка.

Отмечается, что в Москве количество поездок на арендованных самокатах за указанный период увеличилось в восемь раз. При этом в стране кикшерингом клиенты пользовались почти 17 тыс. раз.

По сравнению с прошлым годом, средняя стоимость одной поездки снизилась: в столице с 300 до 200 руб., а в регионах с 250 до 190 руб. Максимальный чек за кикшеринг составил 2 500 руб.

Ранее стало известно, что мошенники придумали, как нажиться на любителях электросамокатов.

До этого сообщалось, что число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 200%.