Первая российская авиакомпания стала облетать из-за санкций Белоруссию

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» — отказался летать через Белоруссию, сообщает РБК.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — заявил представитель группы «Волга-Днепр».

Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, среди которых оказался провайдер аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером.

По словам собеседника РБК, близкого к группе, «Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил поддержку решению Европейского союза ввести санкции против Белоруссии.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.