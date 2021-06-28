Forbes: Илон Маск разбогател за неделю почти на $10 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX по итогам прошлой недели увеличилось на $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные финансового журнала Forbes.

Отмечается, что разбогател Маск за счет роста стоимости акций Tesla. Сейчас общее состояние американца оценивается в $165,9 млрд. В списке миллиардеров Forbes Real-Time бизнесмен все еще занимает третье место.

Стоимость акций Tesla по итогам прошедшей недели выросла на 7,8%, при этом 25 июня бумаги упали в цене на 1,17%. По данным журнала, рост стоимости этих акций может быть связан с общерыночным оптимизмом с учетом того, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли ранее на прошлой неделе предварительного соглашения об «инфраструктурном пакете» приблизительно на $1,2 трлн.

В конце мая Илон Маск с состоянием в $147,3 млрд занял третью позицию в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time.