На Кубани вырос спрос на аренду жилья на фоне ограничений при заселении в отели

Спрос на краткосрочную аренду недвижимости на курортах Краснодарского края вырос после введения новых требований к заселению в гостинцы, сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, новые правила могут сильно ударить по крупным отелям, которые работают «в белую».

«В Анапе отмечается спад интереса ко всем типам загородной недвижимости: к домам на 14,2%, к коттеджам - на 16,1%, и к таунхаусам - на 22,2%. Спрос на посуточный съем загородного жилья в Сочи, наоборот, увеличился», — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Он добавил, что после введения новых ограничений рост поиска частных таунхаусов в Сочи вырос на 11,7%, а коттеджей — на 22,6%. При этом спрос на посуточную аренду квартир упал.

С 1 июля курорты Краснодарского края будут пускать гостей только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом, с 1 августа — только привитых.