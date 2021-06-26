В Германии предостерегли от отключения России от SWIFT

Отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы ущерб экономике Европы. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла, пишет РИА «Новости».

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что не одобряет такой шаг. По его словам, отношения России и Брюсселя должны базироваться на понимании того, что у каждой стороны есть свои интересы.

Ранее исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов заявил, что SWIFT не будет отключать Россию от системы, так как это никому не выгодно.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В CМИ регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.