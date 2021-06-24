Минтруд разъяснил, при каких условиях неработающие мамы получат пособия на детей

Минтруд разъяснил правила получения пособий для будущих мам, находящихся в трудной финансовой ситуации, и одиноких родителей.

«Женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия», — говорится в сообщении.

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте 8 --17 лет. Если женщина встала на учет еще до 1 июля, она может подать заявление — тогда пособие будет поступать с месяца обращения и до родов.

Пособие смогут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на одного человека в семье не превышает прожиточного минимума. В министерстве напомнили, что ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц включая месяц родов.

Ранее сообщалось, что родителям-одиночкам детей 8-17 лет в России выделят 36 млрд рублей на пособия.