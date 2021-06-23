Мишустин поручил выделить дополнительные средства на лекарства для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующее поручение было дано по итогам заседания координационного совета по борьбе с COVID-19, которое состоялось 17 июня.

Деньги будут выделены на лечение тех пациентов с коронавирусом, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты им выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Также председатель правительства предписал обеспечить необходимый запаса кислорода в коронавирусных больницах, проработать вопрос перепрофилирования федеральных медицинских центров для помощи больным коронавирусом, регионам рекомендовано сформировать резерв коек.

Также российские регионы по поручению кабмина до 30 сентября получат не менее 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт».

Ранее Мишустин призвал увеличить темпы вакцинации от COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 22 июня, в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 130 347 человек, вылечились 4 889 450.

При этом в Москве был зафиксирован суточный максимум смертей от коронавируса.