Биткоин опустился ниже $30 тысяч

Биткоин подешевел почти на 9%, опустившись в стоимости до $30 тыс. Это свидетельствует из данных торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

На 15.30 мск биткоин потерял в цене 8,54% за сутки, достигнув отметки в $29 955.

По данным портала CoinMarketCap, который подсчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин за прошедшие 24 часа подешевел на 6,34%, до $30 410.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что компания возобновит транзакции с использованием биткоинов, когда для майнинга будет использоваться чистая энергия.

В начале июня стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки $34,5 тыс. Это произошло после того как законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны.