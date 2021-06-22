Власти Москвы назвали число горожан, работающих на удаленке

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в настоящее время удаленно работают более 360 тысяч жителей столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На удаленной работе среди компаний, участвующих в мониторинге занятости, чьи данные приводит портал «Работа в России», находится 364,1 тыс. москвичей, что составляет 14% от всех 2,5 млн, участвующим в мониторинге», — рассказал он.

Вице-мэр уточнил, что годом ранее эта доля составляла 18%, в начале 2021 года — около 17%.

По его словам, столичные работодатели уже смогли адаптироваться к временному переводу сотрудников на удаленку.

Отмечается, что большинство трудящихся удаленно — работники банков и небанковских кредитных организаций, а также специалисты в сфере информационных технологий.

Ранее власти Москвы рекомендовали работодателям с 13 июня перевести 30% коллектива на дистанционный режим работы из-за ростов случаев коронавируса.