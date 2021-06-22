Опрос показал, что лишь 20% малого бизнеса не работали в «выходную неделю» в Москве

Только 20% представителей малого бизнеса приостановили работу на неделе с 14 по 18 июня, которая в Москве была объявлена выходной для ослабления скорости распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

«Каждый десятый бизнес был вынужден отложить запуск проекта или сервиса. А еще 15% понесли убытки из-за выплаты зарплаты сотрудникам в эти дни. Также в список непредвиденных расходов вошли траты на медицину и убытки из-за потери крупного контракта. Однако 53% респондентов заявили, что для бизнеса в нерабочие дни ничего не изменилось», — прокомментировали в банке.

Говоря о желаемых мерах поддержки бизнеса, 60% предпринимателей упоминают налоговые льготы или отмену некоторых выплат до конца этого года. Отмечается, что 40% опрошенных хотели бы избавиться от ряда проверок и отчетов.

Около трети респондентов отметили важность субсидий из бюджета, а каждый четвертый бизнес нуждается в льготных кредитах, следует из результатов опроса.

По данным исследования, лишь 18% опрошенных владельцев и сотрудников малого бизнеса сделали прививку от коронавируса. Чуть более 30% отметили, что планируют вакцинироваться, а еще 34% в целом не поддерживают идею прививки.

Опрос был проведен с 16 по 18 июня, в нем приняли участие более 500 владельцев и сотрудников малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что совет предпринимателей Москвы написал письмо в Роспотребнадзор с просьбой ответить на вопросы бизнес-сообщества по обязательной вакцинации.