АЭС «Бушер» временно отключили от электросетей Ирана из-за технического сбоя

Атомная электростанция «Бушер» временно прекратила работу и отключена от иранских электросетей из-за технического сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Организацию атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

По информации пресс-службы ОАЭИ, после устранения данной проблемы в течение нескольких дней электростанция будет снова подключена к электросетям.

Ранее в госкомпании «Таванир» сообщили, что перебои электричества могут произойти в Иране в ближайшие дни в связи с ремонтными работами, которые проводятся на АЭС «Бушер». Ремонтные работы на атомной электростанции планируют завершить к 25 июня текущего года.

Компания «Таванир» функционирует при министерстве энергетики страны и обеспечивает работу электросетей.

АЭС «Бушер» — это атомная электростанция в Иране вблизи города Бушер. Она была создана Россией, и согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают сооружение на этом объекте второго, а затем и третьего энергоблоков.