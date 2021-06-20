Пушков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока — 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление США о намерении ввести новые санкции против строительства газопровода «Северный поток — 2». Свое мнение сенатор выразил в Telegram-канале.

По словам Пушкова, заявления о планах ввести санкции предсказуемы. Комментируя разногласия между двумя странами, сенатор привел слова президента РФ Владимира Путина об отсутствии иллюзий, произнесенные им на пресс-конференции в Женеве.

«Иллюзий никаких нет и быть не может», — написал Пушков.

Политик также добавил, что в Белом доме ни разу не намекнули на возможность хотя бы частичного пересмотра санкций. По словам Пушкова, двусторонний саммит «чуть снизил» напряженность в отношениях, однако разногласия сторон по ключевым вопросам сохранились.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции со стороны США. По его словам, это не тот сигнал, которого ждали после саммита.