Минтруд обсудит возможность введения «декретных выплат» бабушкам и дедушкам

Глава Минтруда РФ Антон Котяков оценил идею уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову, которая предложила предусмотреть «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что его ведомству надо обсудить возможность введения таких выплат, «нужны детали, суммы, размеры, сроки».

«В ходе подготовки этого предложения будем обсуждать детали и смотреть на возможность или невозможность», — сказал Котяков.

В субботу, 19 июня, Кузнецова на съезде партии «Единая Россия» заявила о необходимости повышения размера детского капитала. Она также предложила ввести «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми. По словам детского омбудсмена, это тоже могло бы служить большим подспорьем, особенно для молодых семей.

До этого более половины жителей России выразили мнение, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины.