За два года цены на железнодорожные и авиабилеты выросли вдвое

Россияне стали покупать онлайн-билеты на самолеты и поезда в семь раз чаще и в два раза дороже, чем до пандемии, следует из данных сервисов экосистемы Сбера — ЮKassы и 2ГИС.

«За прошедшие 5 месяцев 2021 года заметно увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года оборот платежей на онлайн-площадках, которые их продают, вырос в 14 раз, количество покупок — в 7 раз. Средний чек вырос в 2 раза и составил 10 917 рублей», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно данным сервисов Сбера, по доле приезжих лидирует Алтай. В период отпусков 70% населения здесь — туристы. Много гостей также в Ставропольском и Краснодарском краях.

«Доля туристов от общего количества активных пользователей сервиса 2ГИС в Республике Алтай составила 70%, в Ставропольском крае — 61%, в Краснодарском крае – 54%. При этом в отдельных городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю — например, в Сочи и Новороссийске 67% и 69%, соответственно», — цитируются в релизе слова руководителя PR-службы 2ГИС Максима Бугаева.

В Новороссийске чаще всего встречаются москвичи, петербуржцы и ростовчане. В Сочи приезжают в основном из обеих столиц, а также из Екатеринбурга и Новосибирска. На курортах Кавказских Минеральных Вод отдыхают жители Ставрополя, Москвы и Краснодара.

«В сезон летних отпусков туристы, по оценке 2ГИС, составляют более 70% всего населения Горного Алтая. В последнее время в Республике Алтай все чаще отдыхают жители Москвы и Санкт-Петербурга, но большинство туристов по-прежнему едут из Барнаула и Новосибирска», — отмечается в документе.

С 2019 россияне также стали активнее интересоваться Калининградом — доля гостей за два года здесь выросла с 17% до 23%.

Ранее сообщалось, что в России хотят ограничить перевозки туристов на зарубежные курорты.