В России намерены снизить тариф за вывоз мусора

В России собираются уменьшить плату за вывоз мусора для граждан, пишут «Известия».

Как сообщает издание, в стране намерены создать фонд расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). Об этом свидетельствуют поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», которые разработали Минприроды и «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»). Фонд планируют пополнять за счет экологического сбора, который производители будут выплачивать за утилизацию продукции. Деньгами сможет воспользоваться РЭО.

В статье говорится, что данную тему затрагивали и на недавнем совещании Минприроды и ППК «РЭО» с бизнесом.

Как рассказал изданию гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, в настоящее время те средства, которые собирают в рамках концепции РОП, поступают в бюджет. По его словам, фонд позволит «окрасить» эти платежи и гарантировать, что они пойдут на вовлечение отходов в оборот, а не на другие цели. Средства фонда будут тратить по правилам, определенным правительством. Это позволит организовать системную работу по развитию рынка переработки отходов, указал Буцаев.

«Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка», — подчеркнул он.

Глава ППК «РЭО» отметил, что это позволит повысить собираемость платежей, а также оптимизировать тариф для населения.

По оценкам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, тарифы могут снизиться на 2-5%. Однако это зависит от того, на что в регионе будут распределять средства по экосбору. На сегодняшний день ощущается нехватка инвестиций в строительство объектов инфраструктуры, туда в первую очередь следует направить «окрашенные» средства, заявил он.

Как указал Буцаев, согласно действующим правилам в фонд поступало бы около 3,7 млрд рублей за год. При этом объемы кратно вырастут после того, как законопроект будет принят. Так, производителей обяжут оплачивать 100-процентную утилизацию упаковки от товаров. Кроме того, ежегодно будет на 10% увеличиваться норма для отдельных видов продукции (сегодня в среднем она составляет 10-30%), список которых определят власти, добавил он.