Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности

Россия поднялась на 45-е место из 64 в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира текущего года. Список был подготовлен Международной бизнес-школой IMD совместно с Московской школой управления «Сколково», сообщает газета «Известия».

Данный показатель на пять строчек выше, чем годом ранее. Ближайшими соседями России в списке являются Чили и Греция.

Движение России характеризуется как «восстановление позиций». В частности, 45-е место страна уже занимала в 2018-2019 годах, уточнила вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская.

По ее словам, российская экономика смогла выдержать испытание пандемией, но для последующего подъема требуется качественный рывок по комплексу показателей.

Улучшить позиции России можно, если увеличить производительность труда и эффективность экономики в целом, считает эксперт. Будут эффективны такие меры, как повышение доли малого бизнеса в ВВП, а также повышение доступности кредитных ресурсов, уверена Каплинская.

Ранее Россия получила лучшую в истории оценку в рейтинге устойчивости экономики. Первое месте получила Швейцария.