В Минстрое объяснили, почему растет стоимость жилья в России

Рост стоимости жилья в России по итогам прошлого года обусловлен не только возросшим спросом на фоне программы льготной ипотеки, но и увеличением себестоимости строительства. Об этом заявили представители Минстроя России по итогам отчета Счетной палаты.

Ко всему прочему, повлияли приостановка работ на строительных площадках из-за пандемии и последующий дефицит рабочей силы.

«Несомненно, масштабная поддержка рынка ипотечного кредитования простимулировала рост спроса на жилье. При этом по итогам 2020 года цены на первичном рынке жилья выросли на 12% по отношению к 2019 году. Такой рост цен обусловлен не только возросшим спросом, но и увеличением себестоимости строительства», — сообщили в пресс-службе министерства.

Помимо этого, повлияла на стоимость общемировая конъюнктура и рост цен на стройматериалы. По некоторым позициям, таким как металл, цены выросли в среднем на 70-80%, добавили в Минстрое.

Совокупность принятых мер государственной поддержки позволила не допустить негативных сценариев в строительной отрасли, уточнили в ведомстве.

Ранее Счетная палата предложила ограничить участие в программе льготной ипотеки. Предлагается ориентировать программу на граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, или разрешить россиянам участвовать в программе однократно.