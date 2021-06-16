Путин заявил, что США потеряли от экономических ограничений больше России

Президент России Владимир Путин заявил, что США пострадали от введенных ими экономических ограничений в большей степени, чем российская сторона. Об этом передает РИА «Новости».

В то же время российский лидер подчеркнул, что российская экономика пострадала от проблем в торговых отношениях с США, но «ничего критичного не произошло».

«В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, американцы ушли некоторые с потерями. И отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Вот мы говорили об этом», — сказал Путин.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.