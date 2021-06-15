Выплату в 10 тыс. рублей получат школьники-инвалиды старше 18 лет

Президент России Владимир Путин поручил распространить единовременную выплату в августе этого года в размере 10 тыс. руб. на школьников с ограничениями по здоровью и старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Весной Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тыс. руб. на каждого школьника — от 6 до 18 лет. Тогда он уточнил, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу. Для подростков-инвалидов необходимо было предусмотреть особый порядок такой выплаты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. руб. Во фракции «Справедливая Россия» предполагают, что ежегодно на это придется выделять порядка 18 трлн руб.