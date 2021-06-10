ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования «коньяк»

Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом о предоставлении Еревану €3 млн в рамках программы по отказу от использования географического наименования «коньяк». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и внешних рынках.

Известно, что соглашение предусматривает постепенный отказ от наименования.

«Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках», — говорится в постановлении правительства.

В кабмине также уточнили, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

Ранее сообщалось, что розничные продажи водки и коньяка в России снизились в августе 2020 года, однако выросли объемы продаж шампанского и вина.