Представитель SWIFT в России исключил отключение страны от системы

SWIFT не будет отключать Россию от системы, так как это никому не выгодно. Соответствующее заявление в ходе выступления в Госдуме сделал исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов, сообщает «Интерфакс».

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто. Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT», — сказал он.

По словам Чернова, это также невыгодно с точки зрения внешнего взаимодействия, так как Россия является крупным торговым партнером и движение финансовых средств без SWIFT будет невозможно.

Он также напомнил, что США владеют достаточно большим количеством государственного долга РФ и в случае отключения страны от системы они не смогут получать выплаты по нему.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В CМИ регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Ранее в Центробанке заявили, что регулятор пока не видит рисков отключения России от SWIFT.