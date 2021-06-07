Кнайсль: в будущем мы все равно будем использовать нефть, тем более что безвредной энергии просто не существует

Безвредной энергии не существует в принципе, заявила в интервью газете «Ведомости» член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль.

По ее словам, получение любого вида энергии имеет свои последствия для окружающей среды.

«Но политическое преследование определенной отрасли приводит к сокращению инвестиций, замораживанию производства, а значит дефициту, который, в свою очередь, знаменует собой начало нового суперцикла», — заметила экс-глава МИД Австрии.

Вместе с тем Кнайсль убеждена, что в обозримом будущем мы все еще будем использовать нефть.

«Потому что даже с учетом обстоятельств восстановления экономики и со всеми вложенными в возобновляемые источники энергии инвестициями, мы обязаны быть реалистами. Сегодня нельзя заставить обычное среднее предприятие, работающее на машинах, заправленных дизелем, перейти на электротраки или что-то подобное. Это будет означать конец любой экономической активности», — констатировала она.