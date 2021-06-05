В Госдуме предложили отменить маткапитал для некоторых россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России следует отменить некоторые государственные льготы, в том числе материнский капитал, для россиян, чей доход превышает 5 млн рублей в год, сообщает Ura.ru.

По его словам, не стоит «выдавать олигархам материальную помощь».

«То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — сказал Аксаков.

Парламентарий предложил установить предельно допустимый для получения маткапитала уровень дохода на отметке в 5 млн рублей.

«Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше. Подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Но можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно», — отметил Аксаков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил в кабинет министров предложение ввести отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей.

До этого стало известно, что правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья.