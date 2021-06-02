«Роснефть» и ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ подписали контракт на расширение нефтяного терминала «Порт Бухта Север»

ООО «Восток Ойл» (общество Группы ПАО «НК «Роснефть») и АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по расширению нефтяного терминала «Порт Бухта Север» (II и III очереди) для обеспечения отгрузки товарной нефти проекта «Восток Ойл» объемом до 100 млн тонн в 2030 году.

«Роснефть» в 2020 году приступила к полномасштабному освоению месторождений на Таймыре. Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона. Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных Президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

Работы запланированы в три этапа. В рамках первого ведется строительство причала для обслуживающих судов (портофлота) и причалов для выгрузки строительных грузов. Будет произведено укрепление береговой линии, построен ряд вспомогательных сооружений. Второй этап предполагает строительство технологических причалов и объектов терминала. На третьем этапе будет обустроена акватория порта, установлено навигационное оборудование, сооружены объекты системы обеспечения безопасности мореплавания.

Общая длина вводимого причального фронта терминала «Порт бухта Север» составит 1 275 м. Планируется обеспечить готовность объектов для перевалки через морской терминал до 30 млн тонн нефти в год в 2024 году, до 50 млн тонн в 2027 году и до 100 млн тонн в 2030 году.

Ранее сообщалось, что «Восток Ойл» и ОЭК договорились о строительстве нефтяного терминала «Порт Бухта Север»