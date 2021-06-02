«Восток Ойл» и ОЭК договорились о строительстве нефтяного терминала «Порт Бухта Север»

ООО «Восток Ойл» (общество Группы ПАО «НК «Роснефть») и АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» заключили договор на выполнение работ по строительству гидротехнических сооружений нефтяного терминала «Порт Бухта Север».

Договор предусматривает подготовку рабочей документации по объекту «Нефтяной терминал. Порт Бухта Север», а также работы по строительству двух терминалов генеральных грузов, двух нефтеналивных терминалов, терминала внутрипортовых судов, создание искусственного земельного участка.

Сооружения объекта «Нефтяной терминал. Порт Бухта Север» и портовая инфраструктура хранения и отгрузки нефти включены в перечень объектов федерального значения.

Нефтяной терминал обеспечит возможность транспортировки нефти с месторождений проекта «Восток Ойл» по Северному морскому пути как в западном, так и в восточном направлении. Планируется обеспечить готовность объектов для перевалки через морской терминал до 30 млн тонн нефти в год в 2024 году, до 50 млн тонн в 2027 году и до 100 млн тонн в 2030 году.