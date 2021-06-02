Новый этап туристического кешбэка в России начнется 1 октября

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о новом этапе продаж туров с кешбэком. Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.

Продажи туров с 1 октября до декабря стартуют летом. Точная дата пока неизвестна.

В настоящее время проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он начался в ночь с 17 на 18 мая и закончится 15 июня. Совершить поездку можно будет до 30 июня. По словам Догузовой, в этом году программой успело воспользоваться 1,2 млн россиян.

25 мая в России стартовала продажа детских путевок с туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно будет до 15 сентября включительно.

В данной программе участвуют государственные и частные детские стационарные лагеря. Оплатить путевку нужно картой «Мир», которая должна быть зарегистрирована в системе лояльности этой платежной системы.