JBS анонсировала восстановление работы после кибератаки

Американское подразделение крупнейшей мясоперерабатывающей компании обещает восстановить работу большинства заводов в среду, 2 июня, сообщил генеральный директор компании Андре Ногейра.

«Наши системы снова в сети, и мы не жалеем ресурсов на борьбу с этой угрозой. У нас есть планы кибербезопасности для решения таких проблем, и мы успешно выполняем эти планы», — заверил глава компании.

По его словам, прогресс в работе IT-специалистов за последние сутки позволяет рассчитывать, что работа будет восстановлена 2 июня.

1 июня стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

Кибератака привела к приостановке работы пяти крупных мясоперерабатывающих заводов компании в США. Американская сторона заподозрила в кибератаке на JBS «российских хакеров».