JBS сократила производство говядины в США на 20% из-за кибератаки

Мясоперерабатывающая компания JBS сократила на 20% производство говядины в Соединенных Штатах после кибератаки на североамериканское подразделение, сообщает агентство Bloomberg.

Кибератака привела к приостановке производства на пяти крупнейших американских мясоперерабатывающих заводах компании, которые в общей сложности обрабатывали 22,5 тысячи голов крупного рогатого скота в день.

1 июня стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

Инцидент с JBS затронул канадский завод по производству говядины в Бруксе, в провинции Альберта, где работа была полностью прекращена, а также перерабатывающий завод компании в Белвилле, в провинции Онтарио. В Австралии полностью был приостановлен убой крупного рогатого скота и овец.

США заподозрили в кибератаке на JBS «российских хакеров».