Минсельхоз России собирается увеличить запас сахара до 500 тысяч тонн

Глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил в интервью газете «Известия», что ведомство планирует увеличить запас сахара до 500 тысяч тонн в государственном инвестиционном фонде.

Он объяснил такое намерение Минсельхоза тем, что это высоковолатильный товар, его цена сильно зависит от урожая сахарной свеклы. «Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребления сахара в России», — сказал Патрушев.

По его словам, в ведомстве пришли к выводу, что закупки продукта необходимо осуществлять «где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара». «А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется», — уточнил Патрушев.

Он отметил, что данная мера обеспечит бесперебойные поставки сахара и поможет сохранить стабильные цены в долгосрочной перспективе.

Глава Министерства добавил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается в правительстве, решение пока отсутствует.