МИД России заявил о возможном вовлечении SWIFT в «санкционную спираль»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против Москвы, передает РИА «Новости».

По его словам, угрозы отключить Россию от этой системы раздаются прежде всего из США.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган, которым является Совет Безопасности ООН. Он отметил, что ограничительные меры могут приниматься по решению уполномоченной на это структуры. Биричевский назвал вводимые западными партнерами России санкции, «скорее, барьерами в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене». «Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — добавил он.