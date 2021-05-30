Названы главные страхи ипотечных заемщиков

Российские ипотечные заемщики рассказали о своих главных страхах, приняв участие в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka. Об этом сообщает РИА «Новости».

Большинство россиян с ипотекой (46%) опасаются потерять работу, около 23% респондентов боятся заболеть на долгий срок: выплачиваемой на больничном зарплаты им не хватит для платежей на ипотеку и другие расходы. Еще 22% беспокоятся о возможном повышении процентной ставки, которая отразится на сумме ежемесячного платежа, а 5% опасаются развода с созаемщиком. При этом 4% опрошенных вообще не испытывают дискомфорта, связанного с ипотекой.

Исследование проводилось в мае текущего года, в нем приняло участие 4500 совершеннолетних потребителей финансовых услуг со всей России.

Ранее сообщалось, что долги россиян по ипотеке выросли до 10 трлн рублей.