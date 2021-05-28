Белоруссия ввела индивидуальное лицензирование для украинских товаров

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в Белоруссии ввели на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования для ряда украинских товаров. Об этом он написал на своей странице в Facebook со ссылкой на оперативную информацию.

По его словам, данное решение правительство Белоруссии утвердило 26 мая постановлением №292. Оно вступит в силу через десять дней после публикации.

«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», — заявил Качка.

Отмечается, что под новый режим попали: шоколад, соки, кондитерские изделия, пиво, туалетная бумага и упаковка, кирпич, стиральные машины, мебель, плиты ДСП и ДВП, обои, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева.

Ранее директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил о том, что Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину.

Отношения двух стран обострились после того как кабинет министров Украины на заседании 28 мая одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство украинского государства.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.