Глава МИД ФРГ не исключил санкций в отношении транзита газа через Белоруссию

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне заявил, что в Евросоюзе обсуждали возможность введения санкций против поставок газа через территорию Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это тоже затрагивалось, но это скорее средне- и долгосрочная тема. <…> Я сейчас не хочу исключить ничего...» — ответил министр на вопрос журналистов о возможных санкциях в отношении Белоруссии.

Кроме того, Маас уточнил, что в дальнейшем будут необходимы детальные консультации на этот счет.

«Действия, которые мы видели в Белоруссии, которые мы видели от (президента страны Александра) Лукашенко, имеют террористические черты, это настолько неприемлемо, что мы не можем, собственно, ничего исключить», — отметил он.

По словам главы МИД Германии, в ЕС также изучают возможный запрет выпуска гособлигаций в евро.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее главы МИД стран G7 назвали действия Минска в связи с инцидентом с самолетом Ryanair серьезной атакой на правила гражданской авиации.