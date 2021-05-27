Минтруд готов рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда России готово рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе наравне с другими инициативами, сообщил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА «Новости».

«Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <...> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — рассказал министр.

При этом он отказался комментировать саму инициативу и подчеркнул, что готовность ведомства рассмотреть эту идею не означает, что в министерстве с ней согласны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он подчеркнул, что движение в сторону сокращения количества рабочих дней должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

До этого сообщалось, что переход на «четырехдневку» поддержали 30% россиян.