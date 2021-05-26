Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя во время брифинга призыв Лондона ввести санкции против «Северного потока 2» и «Ямал-Европа» из-за якобы причастности Москвы к инциденту с самолетом Ryanair, заявила, что любые недружественные действия получат соразмерный ответ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эти заявления точно не стали неожиданностью. Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной», — сказала Захарова.

Внешняя политика Лондона, по ее словам, оказалась заложницей одержимых русофобией ставленников британского политического истеблишмента.

Также Захарова выразила сожаление по поводу того, что все эти нападки на нынешнем этапе заглушают голоса политиков, которые выступали за прагматичный диалог с Москвой. Также представитель МИД предупредила, что вся ответственность за последствия для двусторонних связей «будет целиком лежать на инициаторах конфронтации».

Ранее стало известно, что парламент Великобритании рассмотрит вопрос о введении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа», так как их считают источниками финансирования правительства Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеге.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.