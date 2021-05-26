Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы в Стокгольм. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«В связи с аннулированием разрешения на полеты «Белавиа» со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма», — говорится в заявлении.

Запрет будет действовать с 26 мая по 30 октября. Пассажиры смогут получить деньги за билеты или изменить дату вылета.

Ранее латвийская авиакомпания AirBaltic отменила все рейсы из Риги в Минск с 27 мая. Также саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Кроме того, белорусские авиакомпании не смогут летать через воздушное пространство Великобритании.