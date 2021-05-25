Туристическая отрасль потеряла 1,3 трлн рублей из-за COVID-19

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что доходность деятельности компаний в туристической области в России из-за пандемии COVID-19 упала на 60%, а потери туроператоров составили 1,3 трлн руб, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом Горин рассказал во время 14-й международной конференции Digital Aviation & Travel Forum.

Он уточнил, что из-за мер, введенных в связи с COVID-19, банкротств в туристической отрасли не было, однако из-за невозможности продолжать деятельность наблюдались страховые случаи. Так, по словам Горина, до пандемии в России было 568 туроператоров по выездному туризму, сейчас осталось всего 419.

«Но это не так трагично, потому что многие перешли во внутренний туризм и, наверное, вернутся в выездной туризм после снятия ограничений на путешествия», — пояснил вице-президент АТОР.

В августе 2020 года стартовала программа частичного возврата денег при покупке туров по России. Ею воспользовались около 60 тысяч человек. Затем было принято постановление, согласно которому туры, купленные по программе кешбэка, можно было перенести до конца 2021 года.