Названы способы защитить счета и персональные данные от мошенников

Россиянам рассказали, как защитить свои банковские счета и персональные данные от мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Россельхозбанка.

Специалисты советуют проявлять бдительность при общении в соцсетях, мессенджерах, на форумах, при заполнении различных анкет и опросов. Не стоит без необходимости распространяться о своей должности и рабочих обязанностях.

Кроме того, не нужно открывать подозрительные письма из-за угрозы фишинга и вставлять в устройство флешки и диски неизвестного происхождения, а также заходить на любые посторонние сайты с компьютера, который используется для входа в личный кабинет банка.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на поведение своих гаджетов: замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса могут свидетельствовать о хакерской атаке.

Ранее в МВД рассказали о самых распространенных способах мошенничества.