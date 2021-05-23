Каждый второй старшеклассник откладывает деньги на финансовую подушку

49% российских учеников старших классов откладывают деньги, чтобы сформировать финансовую подушку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос образовательной компании «ЯКласс».

Примерно каждый пятый копит деньги на гаджеты и электронику, 16% — на курсы и дополнительное образование, 10% — на одежду и обувь, 7% — на путешествия. При этом выяснилось, что половина старшеклассников ежемесячно откладывает до 500 рублей, 29% — от 500 до тысячи рублей, 13% — от тысячи до трех тысяч рублей, 7% — больше трех тысяч рублей. Большинство опрошенных планирует бюджет на срок от одного до трех месяцев, 22% — на две недели, треть школьников не ведут бюджет.

«Современные школьники — крайне осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на 2-3 месяца нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности и строят фундамент для успешного будущего», — приводятся слова директора «ЯКласс» в России Андрея Илингина.

Ранее родители школьников рассказали, сколько тратят денег на репетиторов за неделю.