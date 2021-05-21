В ФРГ заявили, что борьба за «Северный поток — 2» усилилась

Решение президента США Джо Байдена приостановить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» было неправильно понято, на самом деле, борьба за проект только усиливается. Об этом говорится в публикации издания Die Welt.

Как подчеркнул автор, хоть американская администрация и временно отменила ограничения против газопровода, отношение США в проекту остается прежним.

«Якобы мирная политика Байдена является лишь подтверждением нынешней правовой ситуации, которая уже была при Трампе — ни больше, ни меньше», — говорится в статье.

В публикации также утверждается, что такой шаг необходим Байдену для восстановления отношений с европейскими партнерами.

Ранее кандидат от консервативного альянса ХДС/ХСС в канцлеры Германии Армин Лашет рассказал, что считает важным «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.