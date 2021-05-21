Украина назвала сроки запрета импорта электроэнергии из Белоруссии и России

Украинская национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ, регулятор), планирует запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября 2021 года. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

Данный вопрос будет рассмотрен 26 мая.

Речь идет об ограничении 0 МВт пропускной способности для поставки электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между украинским государством и странами, «которые не являются членами Энергетического сообщества».

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с призывом запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии.