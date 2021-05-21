Более трети россиян не имеют сбережений

Исследование, проведенное Россельхозбанком, показывает, что 37% опрошенных россиян не имеют сбережений и накоплений, передает РИА «Новости».

«В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений», — указано в исследовании.

Среди опрошенных финансовую «подушку безопасности» в виде вложений в недвижимость выбирает 61% респондентов. Еще 15% назвали средством накопления иностранные валюты, а третье место занимают инвестиции в ценные бумаги — 13%.

До 25% россиян предпочитают ежемесячно переводить на сбережения до 10% дохода, каждый пятый опрошенный — от 10% до 50% доходов. Только 5% респондентов заявили, что на сбережения они откладывают свыше 50% ежемесячного дохода.

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