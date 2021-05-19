Производители мороженого предупредили о дефиците летом 2021 года

Из-за введения цифровой маркировки производители мороженого в России не смогут нарастить объемы производства, что может привести к дефициту лакомства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

«Очень хотелось бы надеяться, что в 2021 году будет произведено мороженого больше, чем в 2020 году. Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать этим надеждам сбыться», — объяснила Уткина.

Новые требования по маркировке продукции вынудили производителей мороженого направить все силы на их выполнение, что ставит отрасль в тяжелое положение. Обязательная цифровая маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года — по мнению Уткиной, введение новых требований в разгар сезона продажи мороженого не позволит нарастить объемы его производства.

В 2020 году отрасль увеличила производство мороженого на 8,2%, до 450 тонн, что в пересчете на население России дает результат в три килограмма лакомства на человека. Затраты на введение цифровой маркировки продукции этой отрасли были оценены Союзом мороженщиков в 6,5 млрд рублей.

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